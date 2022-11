Fiorello: Giorgia Meloni, vengo io a fare da tato a Ginevra a 3 euro l'ora

Roma - Fiorello entra a gamba tesa nella polemica sulla presenza della figlia di Giorgia Meloni a Bali, sostenendo che «a prescindere da come la si pensi politicamente, c'è tutto nelle polemiche, c'è maschilismo, c'è sessismo, la mamma deve stare a casa con i bambini?».

Lo dice nella diretta del mattino Fiorello ad Aspettando Viva Rai 2, l'appuntamento quotidiano in diretta alle 7.15 sul suo profilo Instagram e a seguire su RaiPlay con contenuti esclusivi, in attesa della partenza ufficiale il 5 dicembre di «Viva Rai2!» su Rai 2.

Fiorello difende la premier spiegando semplicemente che ''Meloni fa la madre. Non si può polemizzare su questo, basti pensare ad altri capi di Stato che si sono portati dietro intere famiglie. Che Berlusconi non si portava nessuno?... figli, nipoti. Prodi? Draghi? Si portava Di Maio e la balia di Di Maio".

E avanza pure una proposta: «io voglio parlare alla donna Giorgia, sapete avete letto sui giornali Giorgia ha fatto da tata alla mia figlia più grande, è stata bravissima come tata e allora le voglio rendere il favore. Per ripagare tutto quello che hai fatto per me e mia figlia io vengo e faccio da tato a Ginevra. Sarò il tuo depu-tato a 3 euro l’ora».