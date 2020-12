Firenze, trovata valigia con resti umani saponificati

Firenze - Una valigia con resti umani in stato di 'saponificazione' è stata trovata nella notte in un terreno coltivato esterno al carcere di Sollicciano, a Firenze. E’ stato il proprietario del campo ad avvistare la valigia, di quelle modello rigido, tra il perimetro della casa circondariale e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, dove c'è il tratto di ingresso in città. Avvisati dall’uomo, i carabinieri sono giunti sul posto perimetrando l’area e avviando le analisi scientifiche sui resti umani, per chi capire a chi siano appartenuti e come siano finiti nella valigia.