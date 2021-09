Fiumi come fogne: il danno ambientale, la beffa delle multe

Ragusa - Otto comuni siciliani su 10 multati dall'Ue per fogne e depuratori inesistenti o non a norma: salassi da 30 milioni di euro a semestre, pari a 165mila euro al giorno. Il paradosso è che con tutti questi soldi, buttati letteralmente a mare, avremmo potuto rendere l’Isola uno specchio cristallino. Quattro cittadini su 10 sono privi di depuratori e dei 457 impianti esistenti il 16% è spento, il 20% non autorizzato e gran parte dei restanti filtra solo parte degli scarichi.

Una fotografia che si commenta da sola: il ritardo accumulati in 30 anni è diventato un caso europeo. Solo ieri abbiamo mostrato lo scempio ambientale prodotto dagli sversamenti sulla costa trapanese, ma ce ne sono altre di foci di fiumi oltre i limiti di legge: l'Alcantara nei pressi di Gardini Naxos, il Gattano a Gela, i reflui fognari ad Aci Trezza. Ad agosto è stato chiuso alla balneazione il litorale di Mondello, salvo un precipitoso dietrofront.

Il problema riguarda, infatti, anche le grandi città: solo il 20% dei catanesi, ad esempio, è servito da una fognatura. Su 24 punti campionati a luglio da Legambiente, 9 sono risultati inquinati: attualmente il 21% delle spiagge siciliane è interdetto, in teoria, ai bagnanti. Una situazione che, per fortuna, non riguarda al momento la provincia di Ragusa, dove quest’estate abbiamo registrato solo una sporadica presenza di polimeri su alcune battigie, per altro di diversa origine.

Negli ultimi mesi abbiamo ripetutamente sollevato la questione su Ragusanews, perché ad essere avvelenate non sono solo le spiagge ma anche l’entroterra e le coltivazioni solcate da queste fogne a cielo aperto, nel loro viaggio verso il Mediterraneo. L’inquinamento, poi, piove pure dal cielo: le emissioni in atmosfera ricadono letteralmente su campi e torrenti. E pensare che il governo nazionale vorrebbe piazzarci pure le discariche nucleari, quando non si riescono a smaltire nemmeno i rifiuti urbani.