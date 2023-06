Flavia Franzoni Prodi, venerdì i funerali a Bologna

Bologna - Si terranno venerdì alle 11.30 nella chiesa di San Giovanni in Monte, a Bologna, i funerali di Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi morta improvvisamente ieri, colta da un malore in Umbria. Prima delle esequie celebrate dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, ci sarà – sempre nella parrocchia del centro dove risiede la famiglia – la camera ardente. Oggi invece alle 18.30 alla parrocchia di Sant'Andrea della Barca è stata organizzata una veglia di preghiera. La notizia ha gettato nello sconforto la città e non solo. Innumerevoli i messaggi di cordoglio e i ricordi che si sono susseguiti nelle ultime ore: la figura della moglie di Prodi, stimatissima docente universitaria, è stata ricordata, tra gli altri, da Paola Severini Melograni, Renato Villalta, Piero Gnudi.