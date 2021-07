FlixBus lancia i collegamenti con Ragusa e Modica

Ragusa – Dopo la denuncia di Ragusanews sulla carenza di trasporti nel territorio ibleo, al potenziamento dei bus delle Autolinee Giamporcaro si aggiunge da oggi quello della flotta FlixBus, che rafforza l’offerta nel Ragusano in vista del turismo estivo. Il rafforzamento della rete di autobus verdi riguarda sia le grandi città siciliane, con nuovi collegamenti col centronord e il Mezzogiorno, sia le piccole località costiere e dell’entroterra. Per quanto riguarda la nostra provincia, da oggi sono attivi i nuovi collegamenti diretti fra Ragusa e Modica con Villa San Giovanni, Salerno e Napoli.

Villa San Giovanni, in particolare, si offre come stazione di interscambio preferenziale per molte rotte, con la possibilità di veicolare i flussi di visitatori in arrivo da città come Roma, Milano e Torino. Le fermate di Salerno e Napoli, invece, si configurano come possibili nodi di interconnessione anche per i turisti in arrivo dalla Francia, grazie alle tratte operative con Lione. Tutti i nuovi percorsi lanciati dalla compagnia low cost tedesca, che riguardano anche le altre province siciliane, sono consultabili direttamente sul sito aziendale.