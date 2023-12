FlixBus potenzia le rotte per il Ragusano e la Sicilia a Natale

Ragusa - Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, FlixBus rafforza i collegamenti con la provincia di Ragusa e la Sicilia, per agevolare il ritorno in famiglia – e il successivo rientro nella città di domicilio – di chi studia o lavora fuori regione. Questo incremento riguarda soprattutto le rotte attive fra la Sicilia e le grandi città del centro e nord Italia. Oggi FlixBus raggiunge cinque località nella sola provincia di Ragusa, garantendo un servizio continuativo di mobilità anche da e verso alcuni piccoli e medi centri meno collegati dalle reti di trasporto tradizionali. In tutto, sono circa 20 le destinazioni attualmente collegate da FlixBus sull’intero territorio siciliano.

Per Ragusa, Vittoria, Modica, Comiso e Pozzallo saranno operative sette corse settimanali che, per mezzo di un solo interscambio a Catania, permetteranno a chi vive fuori sede, a Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna o Firenze, di rientrare comodamente in Sicilia e ricongiungersi con la famiglia per le feste. Tra gli altri comuni serviti dalla rete di FlixBus in Sicilia, si possono citare Palermo, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Canicattì e Trapani. Tutte le tratte sono in vendita sul sito www.flixbus.it, tramite l’app FlixBus e nei punti vendita sul territorio.