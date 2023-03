Foot Locker cerca addetti alla vendita in Sicilia

Foot Locker cerca personale per alcuni suoi negozi presenti in Sicilia. La catena statunitense, specializzata nella vendita di calzature e articoli sportivi, seleziona addetti alle vendite da assumere con contratti part-time.

Tra le selezioni aperte ci sono gli annunci di lavoro che riguardano gli store presenti nell'Isola ed in particolare a Palermo, Caltanissetta e Catania. A Palermo si cercano commessi per tre punti vendita: presso i negozi dei due centri commerciali Conca d'Oro e Forum Palermo e presso lo store di via Mariano Stabile. Le selezioni sono aperte anche a Catania, per il negozio di via Etnea, a Milazzo e a Caltanissetta, per gli store presenti, rispettivamente nei centri commerciali "Parco Carollo" e "Il Casale".

I requisiti

Possono partecipare alla selezione anche individui senza o con poca esperienza nel settore della vendita al dettaglio. Tra i requisiti richiesti anche la disponibilità a lavorare su turni flessibili, compresi i weekend, le sere e i festivi. Alla figura di commesso sono richieste capacità di garantire alti livelli di soddisfazione della clientela, grazie alla conoscenza di tutti i prodotti offerti e alla collaborazione con i colleghi; capacità di stimolare le vendite; abilità comunicative con ogni cliente rivolgendo domande aperte per valutare le specifiche necessità. Deve inoltre mantenersi sempre aggiornato su tutti i prodotti, sulle tendenze attuali e future.

Come candidarsi

Chi è interessato alla selezione, può inviare la candidatura direttamente sul sito web dell'azienda, collegandosi alla sezione "Lavora con Noi", alla voce "Ricerca posizioni" cliccate su "Vendita al dettaglio". Da qui si clicca sulla provincia interessata e si procede ad inviare la candidatura.