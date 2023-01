Forex e formazione: alla scoperta dei corsi online più gettonati

L’acronimo Forex sta per Foreign Exchange Market e indica uno dei mercati di valute più importanti e apprezzati in assoluto. Innanzitutto perché è semplicemente il più ricco del pianeta, considerato che ogni giorno al suo interno viene stimata una compravendita media da più o meno 4 miliardi di dollari. Ma anche perché letteralmente non dorme mai: gli investitori infatti possono comprare, vendere o scambiare nel Forex tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24. Con questi presupposti non è difficile capire come mai tantissimi utenti, più o meno esperti nel settore, cerchino informazioni sui mercati valutari e sul loro funzionamento. È inoltre importante approfondire concetti e operazioni per un trading più consapevole e redditizio: si pensi in tal senso alle operazioni con le coppie di valute, ai concetti di quota e cambio, ma anche alle strategie Forex pensate per tenere sotto controllo l’inflazione. In ogni caso, per acquisire le competenze necessarie per operare sui mercati valutari è bene dedicare del tempo alla formazione, seguendo, per esempio, un corso di trading dedicato. A tal proposito, per capire quale sia il miglior corso forex online si consiglia di leggere l’apposita guida realizzata dagli esperti di Corsoforextrading.net, sito web di riferimento nel trading online tra i più gettonati dagli utenti.

Storia e caratteristiche del forex

Il Forex è stato fondato negli Stati Uniti d’America nel 1971: sotto la presidenza di Richard Nixon e nell’ambito degli accordi di Bretton Woods. Nonostante siano passati ormai più di 50 anni, il funzionamento di questo mercato valutario è rimasto grosso modo lo stesso. La sua caratteristica distintiva resta infatti la possibilità di trattare le valute proprio come se fossero degli asset a sé stanti. Questo vuol dire che un trader può acquistare una valuta di proprio gusto (ad esempio euro o dollari) e poi può scambiarla tanto con altre valute, quanto con strumenti finanziari di natura differente.

Al tempo della sua nascita il Forex venne costruito attorno al tasso di cambio fisso tra dollaro americano e oro. Questo particolare riferimento avrebbe avuto vita breve per via dell’imminente esaurimento delle riserve auree statunitensi. Il concetto di quota e di cambio avrebbero però continuato a caratterizzare il Foreign Exchange Market, soprattutto nell’ambito di una delle sue operazioni più rappresentative: la compravendita di coppie di valute.

Come investire nel forex

Un’operazione con una coppia di valuta mette il trader nella condizione di operare su una specie di doppio binario: da una parte compra una valuta “X”, dall’altra vende un’altra valuta “Y” nello stesso momento. La coppia EUR/USD (euro e dollaro americano) è una delle più apprezzate di tutto il Forex. Comprarla significa comprare in euro e parallelamente vendere in dollari. Venderla significa invece vendere in euro e parallelamente comprare in dollari. Il concetto di cambio è quello che aiuta a comprendere il rapporto di valore tra le due valute che compongono la coppia. La quota è l’elemento che permette al trader di identificare il cambio.

Ad esempio, investire con cambio EUR/USD a quota 1,5 significa che per comprare 1 euro si devono spendere 1,5 dollari americani. Un altro elemento da tenere a mente quando si opera nel Forex è sicuramente l’inflazione: quel valore che permette di individuare la crescita o la decrescita del livello medio dei prezzi in un Paese. Nel Foreign Exchange Market alcuni asset tendono a sovraperformare in condizioni inflattive; altri invece tendono a sottoperformare. Per tenere sotto controllo le possibili ripercussioni da inflazione, un trader dovrebbe sviluppare una strategia finanziaria all’insegna della diversificazione del proprio portafogli: un piano operativo che gli permetta di tutelarsi a prescindere, sia in caso di aumento che in caso di calo dell’inflazione.