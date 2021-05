Forex: sempre più gettonati i corsi per imparare a investire sulle valute

I numeri del Forex, ovvero del Foreign Exchange Market, aiutano a capire le ragioni del suo successo meglio di qualsiasi discorso e/o spiegazione. Stiamo infatti parlando del mercato di valute più grande del mondo, oltre a quello con la maggiore liquidità media in assoluto. Ogni giorno, all’interno del Forex, si registrano compravendita del valore di circa 4 miliardi di dollari e dunque non sorprende che un numero sempre crescente di investitori si stia interessando a questo particolarissimo “luogo finanziario virtuale”. A ciò si aggiunga che, ad oggi, il mercato valutario è l’unico che rimane aperto e disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24, dando quindi ai trader la possibilità di operare senza sosta, ovunque si trovino.

Insomma, il Forex è il luogo perfetto per tantissimi professionisti delle negoziazioni digitali e la grande liquidità media cui si accennava in precedenza favorisce soprattutto le grandi transazioni con un requisito di margine ridotto. Detto questo il Foreign Exchange Market è un mercato particolare, che presenta caratteristiche e regole piuttosto specifiche: dunque per operare con successo al suo interno è necessario studiare e formarsi. In tal senso, il corso forex di CorsoTradingOnline.net è una risorsa molto valida, in quanto pensato sia per i neofiti del trading online che per gli investitori più esperti che cercano le strategie migliori per operare in sicurezza.

Che cosa è il forex e come funziona

Come detto, il Forex è un mercato di valute e questo vuol dire che dentro il Forex ogni singola valuta viene trattata come se fosse un asset finanziario a sé stante: in altre parole, dentro il Forex valute come il dollaro americano, l’euro o la sterlina, possono venire scambiati sia con altre valute che, più in generale, con beni e/o strumenti finanziari vari ed eventuali. Questo è il principio basilare del Forex ed è invariato da ormai cinquant’anni, visto che è stato creato proprio nel 1971. Per capire come operare nel Forex è fondamentale conoscere per lo meno il concetto di compravendita delle cosiddette “coppie di valute”.

In questo genere di mercati infatti i trader sono abituati ad operare su una sorta di doppio binario: comprano una valuta “X” nello stesso momento in cui stanno vendendo un’altra valuta “Y”. Da questo punto di vista euro e dollaro americano rappresentano senza ombra di dubbio una delle coppie di valute più apprezzate di tutto il settore. Comprare la coppia EUR/USD significa comprare euro e vendere contemporaneamente dollari; al contrario, vendere la coppia EUR/USD significa vendere euro e comprare contemporaneamente dollari.

L’ultima nozione basilare per comprendere il funzionamento del Forex è quella delle quote, ovvero il termine utilizzato per esprimere il rapporto di valore che si crea tra una valuta e l’altra. Rimanendo in tema “coppia EUR/USD”, comprare questo genere di coppia a quota 1,50” significherà che per acquistare ogni euro servono esattamente un dollaro e mezzo.

Quale broker scegliere

Un altro aspetto fondamentale di un buon corso di Forex trading è legato alla scelta del broker più adatto con cui iniziare a investire. Al giorno d’oggi infatti i vari broker sul mercato presentano condizioni e, in certi casi, addirittura modalità d’uso anche molto diverse tra loro. Ad esempio ci sono diversi broker pensati appositamente per gli appassionati alle prime armi: piattaforme che puntano molto sulla formazione, sui segnali di trading e, in certi casi, persino sulla possibilità di effettuare operazioni in maniera automatizzata. Allo stesso modo esistono tanti altri broker più adatti agli investitori esperti, come ad esempio quelli espressamente dedicati proprio al mondo dei mercati di valute.