Fortuna o abilità: Migliorare al blackjack

Probabilmente uno dei giochi di carte più popolari nei casinò è il blackjack. È anche un classico in termini di vantaggio della casa più basso. È persino possibile realizzare un vantaggio di vincita sulla casa grazie a una combinazione di promozioni e offerte di bonus. Pertanto, le visite ai casinò dove si gioca a blackjack non sono solo estremamente divertenti, ma possono anche essere molto redditizie. Ma per far sì che il blackjack non sia solo una questione di fortuna, è necessario seguire alcune regole di base. Solo a quel punto la fortuna si trasforma in abilità, se si sfruttano i tanti piccoli vantaggi per ridurre il vantaggio della casa. Chi riesce a farlo, non solo può sperare in un maggiore divertimento di gioco, ma può anche aumentare il proprio budget.

Il blackjack e le regole d'oro

A prescindere dal gioco, è necessario conoscere le regole, e il blackjack non fa eccezione.

Le regole della casa

Come giocatore, è sempre molto importante conoscere le regole della casa del rispettivo casinò. Spesso variano da casinò a casinò. Questo vale sia per i casinò classici che per quelli online. Per questo motivo è sempre importante studiare e controllare attentamente le regole della promozione. Inoltre, le possibili commissioni di vincita dei casinò online possono vanificare qualsiasi vantaggio. In altre parole, è sempre consigliabile leggere le clausole in calce.

Il vantaggio della casa e le regole del tavolo

Tuttavia, non sono solo le regole della casa a giocare un ruolo importante, ma anche i rispettivi regolamenti al tavolo che possono influenzare massicciamente il vantaggio della casa. Fortunatamente, esiste una semplice regola empirica per comprendere le condizioni in modo rapido e semplice. È: "Meno mazzi di carte ci sono sul tavolo, meglio è". Più mazzi ci sono sul tavolo, più aumenta il vantaggio della casa. Ecco perché un giocatore ha sempre automaticamente un chiaro vantaggio se sceglie un tavolo a un solo mazzo.

Arrendersi

Arrendersi migliora le possibilità del giocatore. Quindi, se viene offerta la possibilità di riscatto anticipato o di riscatto posticipato, questo è sempre un vantaggio.

Double Down (raddoppio)

Il caso ideale si verifica quando è possibile raddoppiare al tavolo, perché anche in questo caso il vantaggio del banco si riduce. Questo dovrebbe valere per due carte qualsiasi e per le coppie divise.

Dividere

Un altro vantaggio è la suddivisione delle coppie. Di norma, le coppie di otto o di assi vengono sempre divise. Se un casinò offre anche la possibilità di dividere più coppie in successione, anche questo è molto vantaggioso.

Stand (colpo su soft 17)

Anche il comportamento del mazziere ha un effetto sulle possibilità di vincere un Soft 17. C'è sempre un chiaro vantaggio per il giocatore quando il banco non può pescare su un 17 (le carte Asso e 6).

Pagamento nel Blackjack

Anche nel Blackjack ci sono differenze nei pagamenti in alcuni casinò. Anche se 1,5 volte l'importo è la norma, ci sono anche casinò che offrono un payout peggiore. Questo ovviamente va a svantaggio del giocatore.

Padroneggiare la strategia di base

Solo chi riesce a padroneggiare la strategia di base può ridurre e, nel migliore dei casi, addirittura superare il vantaggio della casa. Questa strategia può essere appresa rapidamente. Oltre alle regole della casa, tuttavia, ci sono ancora alcune cose da tenere a mente. Un calcolatore di grafici strategici, ad esempio, è particolarmente consigliabile perché si occupa automaticamente delle fastidiose regolazioni. Inoltre, viene visualizzato anche il vantaggio della casa calcolato quando si applica la rispettiva strategia.

Pertanto, la conoscenza della strategia di base è una pietra miliare importante. Come in ogni altro caso, la pratica rende perfetti. All'inizio, quindi, dovreste piazzare piccole scommesse per provare la strategia nelle condizioni del rispettivo casinò. In questo modo è possibile ottenere rapidamente una panoramica delle condizioni senza correre alcun rischio.

Gestione del bankroll

La regola di base è che il budget del giocatore deve essere sempre utilizzato in modo mirato. Altrimenti, la migliore strategia non serve a nulla. Pertanto, è essenziale stabilire un importo massimo prima di iniziare a giocare. Se questo viene perso, deve essere un rischio calcolato, non una perdita che potrebbe diventare problematica. È inoltre importante non aumentare questo importo massimo una volta impostato. Un altro consiglio importante è quello di non investire mai più del 5% del bankroll disponibile per ogni scommessa.

Anche i concessionari hanno dei punti deboli

Non è un segreto che i giocatori inesperti mostrino spesso debolezze all'inizio, ma lo stesso vale per i concessionari, soprattutto se sono nuovi nel settore. In un casinò, non si ha necessariamente a che fare con un croupier che è un professionista di alto livello.

Ci sono anche rivenditori che sono ancora alle prime armi e che non hanno la formazione necessaria. Alcuni concessionari potrebbero anche essere in fase di formazione. Sia i principianti che gli apprendisti si cimentano in diversi giochi. È chiaro, ovviamente, che non possono ancora avere una conoscenza assoluta di ogni particolarità. Pertanto, è estremamente utile prestare attenzione ai possibili errori commessi dal rivenditore. Mescolare i mazzi troppo tardi, la cosiddetta penetrazione profonda del mazzo, è il classico errore del principiante. Un mazzo deve essere rimescolato tra il 50 e il 66% delle carte distribuite, a seconda delle regole della casa. Se questo non viene fatto e le carte vengono mescolate solo dopo il 75% o più tardi, i giocatori attenti aumentano le loro possibilità di vincita.

Scommesse laterali (assicurazione)

Le scommesse laterali dovrebbero essere generalmente evitate. Tuttavia, ogni regola ha la sua eccezione, e questo vale anche in questo caso. Se c'è un jackpot particolarmente alto o altre promozioni del casinò, l'eccezione si verifica qui. È possibile, ad esempio, che prima o durante una partita venga calcolato il valore atteso di una determinata azione, che indica se una scommessa laterale sarà redditizia.

Compagni di gioco

Normalmente, il comportamento e le decisioni degli altri giocatori hanno un ruolo poco importante. È chiaro che le decisioni degli altri giocatori non possono essere influenzate. Il commerciante è sempre la persona a cui va rivolta l'attenzione. Tuttavia, anche in questo caso ci sono delle eccezioni, perché alcuni giocatori mostrano un comportamento di gioco che può essere effettivamente previsto. Tali previsioni possono essere incorporate nel processo decisionale.

Voglia di fortuna

In questo contesto, esiste anche una regola empirica. Se il gioco sta andando bene, la posta in gioco può essere facilmente aumentata. Al contrario, se le cose non vanno bene, si dovrebbe rinunciare a puntate più alte. A questo punto, il risultato della combinazione di un valore positivo del mazzo di carte e di molte decisioni corrette diventa chiaramente visibile.