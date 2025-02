Foto notturna, cielo invernale su Costa di Carro

Scicli - Orione e le Agavi.

La volta celeste è illuminata da migliaia di stelle scintillanti, in primo piano la costellazione di Orione con il suo complesso nebulare, in particolare M42, la fiamma e l'anello di Barnard. Ancora ben visibili la nebulosa Rosetta e poi tra gli astri più luminosi abbiamo oltre a Betelgeuse e Rigel (orione), Sirio e Aldebaran. Infine a completare due pianeti, in alto col suo tipico colore rosso Marte e sulla destra, luminosissimo il gigante Giove. Il paesaggio terrestre mostra le tipiche piante di agave (Costa di Carro, Sampieri-Sicilia) dai profili spigolosi si stagliano contro il cielo, creando un suggestivo contrasto tra la terra e il cosmo.

Sony ILCE-7M3 + Sony 20mm. Sky: 51*80s f/3.2 ISO 800 - Landscape: 60s f/5 ISO 1000 Credit Filippo Galati.