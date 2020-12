Foto simbolo 2020: invia la tua a Ragusanews, pubblicheremo le più belle

Ragusa – Il neonato che strappa la mascherina all’ostetrica, fotografato il 7 maggio all’ospedale di Sassari, come simbolo di buon auspicio per il futuro: è solo un esempio delle foto che magari abbiamo in memoria da febbraio nel cellulare e non abbiamo ancora riguardato, eppure così importanti nel loro valore di testimonianza di quello che è successo dall’inizio dell’era Covid, così rappresentative di un anno destinato a entrare nei libri di storia dell’umanità, che nessuno al mondo potrà mai dimenticare. Inviateci, la vostra foto preferita, se volete, all’indirizzo mail info@ragusanews.com scegliendola tra quelle scattate durante questo 2020 o che scatterete durante le feste. E che ritenete più evocative, emblematiche del cambio di un'epoca. A gennaio realizzeremo su Ragusanews un grande album di famiglia, composto interamente dalle immagini dei lettori e dalle loro didascalie.