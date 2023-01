Francesca, la nonnina siciliana che ha compiuto 111 anni

Sciacca, Agrigento - Il sindaco di Sciacca Fabio Termine ha rivolto gli auguri di buon compleanno a Francesca Fioriglio, considerata con i suoi 111 anni, tra le più longeve se non addirittura la più longeva della Sicilia. La signora Francesca Fioriglio è nata a Sciacca l’11 gennaio 1912, da genitori saccensi e a Sciacca ha parenti. Da oltre mezzo secolo, da quando ha sposato un agrigentino, abita ad Agrigento. Di lei si è occupato un sito inglese, Gerontology, per il suo traguardo, e diversi organi d’informazione. Francesca Fioriglio viene pure annoverata tra le più longeve d’Italia. A lei, nel giorno in cui i figli, i nipoti e i pronipoti la festeggeranno, il sindaco della sua città natia, Fabio Termine, rivolge i migliori auguri di buon compleanno, a nome personale e di tutti i suoi concittadini.