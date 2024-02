Francesca Michielin: "Mi hanno tolto un rene"

«Ho avuto un problema al rene». Lo ha detto con il sorriso, Francesca Michielin, anche se «il problema» comporta il fatto che ora, quel rene, non lo abbia più. Ospite di «Stasera c’è Cattelan», la cantautrice e conduttrice di X Factor ha rivelato di fatto la ragione per cui era stata per qualche tempo assente dalle scene. Scegliendo, però, la chiave della leggerezza. «Da oggi in poi dirò anziché un colpo di reni, un colpo di rene... Si può vivere anche senza un rene, io ci rido di questa cosa e pensando a tutte le frasi tipo “questa cosa mi costa un rene”, a cui io dico “no ragazzi, meglio di no”. Ci rido su perché succede nella vita».

La cantante, 28 anni, aveva parlato in passato di alcuni suoi problemi di salute e questa estate aveva annullato il suo tour, dicendo: «Purtroppo mi è stato comunicato dai medici che, a seguito dell’intervento che ho dovuto affrontare un mese fa, non mi sarà possibile tornare sul palco come pensavo. Sono quindi costretta ad annullare tutte le prossime date del tour. Sono molto dispiaciuta, grazie per la vostra comprensione».

Lei, che in precedenza, sui suoi social, aveva già parlato del suo «rene ballerino». «Comunicazione di servizio — aveva detto a febbraio dello scorso anno in un video —. Mettiamola così, ho un rene un po’ ballerino, un po’ sfigato... a un certo punto ho iniziato a sentire che c’era qualcosa di strano e ho fatto delle visite di accertamento. .. Io cerco sempre di fare tutto e di più però mi sono dovuta fermare». In quella occasione aveva anche parlato di «dolori addominali insostenibili», scendendo anche nel dettaglio dell’impatto che ha avuto su di lei la malattia. «Nell’ultimo anno ho capito che non sempre possiamo avere il controllo su tutto — aveva detto —, anzi: ho capito, o meglio, ho accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più, ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di “imperfezione” di profonda insicurezza e vulnerabilità , anche e soprattutto quando non ci possono sostenere come vorremmo». Quindi, ha specificato: «Un anno fa ho scoperto di avere un problema fisico. Ho cercato di conviverci, continuando a fare la mia vita, nonostante la presenza costante del dolore, ma l’ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi, proprio nel coabitare con la mia fragilità». Quella forza l’ha ribadita l’altra sera parlando di quanto le è successo da Alessandro Cattelan. Quando il conduttore le ha chiesto apertamente quale fosse stata l’operazione a cui si era sottoposta la scorsa estate, ha detto: «È una cosa un po’ pesante, i miei amici mi hanno detto: “Dopo aver scritto il cuore è un organo, il tuo prossimo disco si chiamerà il rene è un organo”». Tutto, sempre, con il sorriso sulla bocca.