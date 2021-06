Francesco d'Assisi vive a Ragusa. VIDEO

Ragusa - La notizia ha fatto il giro d'Italia, fino al Tg1. A Ragusa hanno aperto un ospedale da campo per le rondini colpite, e a volte uccise, dalle ondate di calore violentissime che si stanno registrando in questi giorni.

L'uomo che si sta occupando della cura dei volatili è Antonio Bologni, che insieme a Luisa Fargione, sta curando, nutrendo e ristoranto i rondoni collassati per il caldo. "Se trovi un piccolo di rondone a Ragusa portalo in via Ing. Migliorisi 51. Se non potete venire chiamate al 3342615518 per il recuperarli", recita l'appello.

"Puoi fare di più godendo della ricchezza del tuo gesto:

- Dona mezz'ora del tuo tempo per aiutarci a nutrire, ad oggi, oltre 600 piccoli ma i numeri sono destinati ad aumentare vertiginosamente. In tanti potremmo riuscire a salvarli.

- Contribuisci alle spese per nutrirli.

Ognuno di loro, in media, consuma circa 500 grammi di Grilli congelati prima che possa essere liberato si parla di circa 30 euro per esemplare. Chi può o ne ha voglia può acquistare da Agripetgardner questi grilli congelati e portarli o farli consegnare a Luisa Fargione o Antonio Bologni.

In questi giorni sono di scena le drammatiche conseguenze della ondata di calore prossima ai 40°.

Gli animali selvatici non hanno scampo, soprattutto i più giovani nei nidi che soffrono e alla ricerca di refrigerio e di acqua cadono dai nidi.

Un esempio sono i Rondoni che abitano le nostre città: piovono rondoni.

Facciamo appello a tutti voi per intraprendere poche accortezze che potrebbero salvare la vita a centinaia di questi piccoli animali.

Se doveste trovarne ai lati delle strade o sui marciapiedi, mettetele in una scatola di cartone (non fanno alcun male), mettetele all'ombra in un posto ventilato e datele dell’acqua che può essergli somministrata direttamente dal rubinetto lasciando cadere un filo d'acqua che permetterà loro di idratarsi.

Sono degli insettivori e vanno alimentati con grilli per uccelli. Condividi questo post per favore.

"I RONDONI E RONDINI SONO INSETTIVORI.

Alimenti diversi da Grilli da pasto Acheta Domestica, Camole della farina, Tarme di Buffalo (reperibili online o in negozi di piccoli rettili) come: Carne, Pane, Crocchette e alimenti per gatto o cane, o altro ancora non riescono ad essere assimilati da questi volatili.

Alimentati non correttamente - magari - se manca poco, riescono ad arrivare al completamento per il volo ma poi avranno successivamente dei problemi a procurarsi il cibo perchè, come spesso facciamo, abbiamo alterato il loro equilibrio biologico naturale.

Se invece troppo piccoli, avremo procurato un'intossicazione che sarà difficile da recuperare.

Inizialmente preoccupati dunque di metterli in sicurezza e di idratarli facilmente sotto un filo d'acqua del rubinetto berranno qualche goccia da soli. Un'esperienza dolcissima.

Gli esemplari raccolti si aggirano a meno del 10% dell'effettivo numero di rondoni morti nei nidi o caduti.

Si stima un numero di 7000 esemplari solo a RAGUSA città.

I rondoni sono dei veri e propri purificatori della nostra aria così preziosi per noi, perché ci rendono pulita e filtrata l'aria che respiriamo, nutrendosi di quantità impressionanti di insetti.

Essendo degli uccelli migratori nidificano nelle località di rilascio. Per questo è importante che i già pochi esemplari vengano curati da tutti noi nella nostra provincia per sperare un domani che ritornino sul nostro territorio. Questa è responsabilità di tutti noi".