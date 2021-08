Francesco Salvi ospite del Donnafugata Film Festival

Ragusa - Il cinema avrà vita lunga. Non è una sicurezza certezza ma è ben più di un auspicio che arriva dall’ultima serata della prima parte della tredicesima edizione del DonnaFugata Film Festival domenica sera “trasferito” nel cortile della Fondazione Bufalino di Comiso dopo essere stato ospitato al Castello di Donnafugata. A parlare di cinema e delle future prospettive, in un’interessante conversazione che ha preceduto la proiezione finale, sono stati il nuovo direttore artistico Francesco Calogero, il guest director di quest’anno Gianni Canova, l’attore e produttore Francesco Salvi e Claudio Botosso che ha curato la nuova sezione “Focus Europa” che il festival ha deciso di dedicare al cinema oltre i confini italiani, iniziando in questa edizione con il cinema della Norvegia.

I relatori si sono confrontati sulle prospettive future del cinema anche alla luce della nascita delle piattaforme online molto usate negli ultimi anni a causa della pandemia. Ma, è stato ribadito un po’ da tutti, resta il piacere di stare insieme, di guardare il film sul grande schermo, di essere partecipi di una visione collettiva. E in questo senso il festival è la conferma di questi concetti, con un pubblico che ha scelto di esserci, di partecipare, di guardare il film insieme, naturalmente rispettando il distanziamento sociale.