Francesco Totti: il bomber romano inizia una nuova vita

Francesco Totti, uno dei bomber più famosi e apprezzati di sempre, ha appena iniziato una nuova fase della sua vita. Dopo aver concluso la carriera calcistica nel 2017, si è trasferito all'AS Roma come Direttore Tecnico. Dal 2018 ha preso parte a numerose iniziative benefiche ed è diventato anche ambasciatore del club. Ora sta intraprendendo un nuovo viaggio come Presidente Onorario dell'AS Roma. La sua presenza al fianco della squadra ha già portato grandi cambiamenti e speranze per il futuro. I cambiamenti, però, arrivano anche all'interno della sua vita privata in seguito alla recente e tanto discussa separazione da Ilary Blasi, sua moglie dal 19 Giugno del 2005. I due sembrano essere arrivati al capolinea della storia d'amore che ha fatto battere il cuore a migliaia di italiani.

L'apice del successo di Francesco Totti e i rumors

Francesco Totti è uno dei più grandi giocatori di calcio italiani di tutti i tempi. La sua carriera con la Roma ha raggiunto l'apice del successo nel 2006, quando ha vinto la Coppa Italia e si è classificato al secondo posto nella Serie A. Da allora, Totti è diventato un'icona del calcio italiano ed è stato oggetto di moltissimi rumors, per esempio è finito nel mirino dell'Antiriciclaggio per dei bonifici risalenti al 2020 a diversi casinò tra Montecarlo, Londra e Las Vegas. Il suo reale rapporto con il gioco d'azzardo non è noto, ma è certo che il bomber italiano abbia qualcosa in comune con tutto questo: chi conosce il glossario della roulette sa bene che nero e rosso sono i colori principali, gli stessi che Francesco Totti ha indossato per anni con la sua amata maglia della Roma.

Fine del matrimonio con Ilary Blasi: quali sono i veri motivi?

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione dopo 18 anni di matrimonio. La coppia ha rilasciato una dichiarazione congiunta in cui affermano che la decisione è stata presa "di comune accordo" e che i due rimangono "amici". Nonostante le dichiarazioni ufficiali, molti si chiedono quali siano i veri motivi dietro alla separazione. Secondo alcuni, il motivo principale sarebbe da ricercare nella relazione tra Totti e un'altra donna. Altri sostengono, invece, che la causa della rottura sia da ricercare nel fatto che Ilary non abbia più sopportato le continue infedeltà del marito. In ogni caso, entrambi hanno deciso di prendere questa decisione per il bene della famiglia e stanno ora affrontando un lungo percorso attraverso i tribunali per l'affidamento dei figli e la separazione dei beni. La giudice della prima sezione civile del Tribunale di Roma ha deciso che la villa dell'Eur rimarrà alla showgirl e che l'ex marito sarà tenuto a versare 12.500 euro al mese per i figli.

Chi è la nuova fidanzata Noemi Bocchi

Noemi Bocchi è una modella e influencer italiana. Ha iniziato la sua carriera come modella a soli 16 anni, ed è diventata famosa grazie al suo lavoro con marchi di moda di tutto il mondo. Recentemente, ha anche iniziato a condividere i suoi viaggi e le sue esperienze con i suoi follower attraverso Instagram. Molti rumors sembrano confermare che la relazione tra Noemi Bocchi e Francesco Totti fosse precedente alla separazione del bomber con Ilary Blasi. Non è chiaro da quanto tempo i due si stessero frequentando, ma oggi fanno coppia fissa e hanno già fatto diverse apparizioni in pubblico. Se la loro sarà una storia seria o se finirà tutto come con la ex-moglie, solo il tempo potrà rivelarlo.

Francesco Totti, il bomber romano, ha aperto un nuovo capitolo della sua vita. Dopo il termine della carriera calcistica, la fine del matrimonio con Ilary Blasi e l'interesse dell'Antiriciclaggio nei suoi confronti, sembra che sia stata proprio Noemi Bocchi a portare una folata di aria nuova nella vita del calciatore.