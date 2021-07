In Francia per corso, 30 allievi maestri sci contagiati

TRIESTE, 18 LUG Una trentina dei 73 allievi che stavano partecipando a una fase del corso di formazione promosso dal Collegio regionale Maestri di sci del Friuli Venezia Giulia a Les Deux Alpes (Francia) sono risultati positivi al Covid 19 e si trovano ora in isolamento.

I giovani, tra i 18 e i 25 anni, arrivati domenica scorsa da tutta Italia, avrebbero dovuto portare a termine una fase del corso per allievi maestri di sci dedicata al freestyle. Ma giovedì sera alcuni di loro hanno manifestato i primi sintomi.

Il giorno successivo il test antigenico ha confermato una prima positività al Covid, poi altre due. Il corso, già al primo risultato, è stato immediatamente interrotto.

"Della trentina di positivi emersi finora, 16 sono del Friuli Venezia Giulia", spiega Alessandro Pandolfo, responsabile della formazione per il Collegio.

Gli allievi risiedevano tutti nella stessa struttura alberghiera "per creare la cosiddetta 'bolla'". Prima di accedere alla fase formativa era stato chiesto loro un test negativo al Covid o in alternativa l'avvenuta vaccinazione.

"Nonostante le misure prese in ingresso osserva Pandolfo non siamo riusciti però ad arginare il fenomeno pandemico, presente evidentemente nella località francese".

I ragazzi, precisa il responsabile, "sono già rientrati nelle loro abitazioni con mezzi propri, mentre un positivo è rimasto in Francia. Tutte le persone che hanno partecipato alla formazione si trovano in isolamento e aspettano indicazioni dalle aziende sanitarie". (ANSA).