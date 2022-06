Francis Ford Coppola torna a Savoca, al Bar Vitelli

Taormina - Francis Ford Coppola, il regista e produttore de “Il Padrino”, di cui alcune scene sono state girate a Savoca, rendendo famoso nel mondo il Bar Vitelli, presumibilmente sarà a Savoca sabato 25 o domenica 26 giugno.

L’occasione è data perché per quella data Francis Ford Coppola sarà al teatro antico per l’inaugurazione del Taormina Film Fest. Nell’occasione il famoso regista riceverà un premio e presenterà la versione restaurata de “Il Padrino” (girato 50 anni fa). Verrà a Savoca, come ha spiegato l’assessore Pippo Trimarchi perché “il Comune ha fatto chiesta alla direzione di TaoArte per aver al Bar Vitelli il famoso regista, che da poco ha compiuto 83 anni, a cui il sindaco donerà le chiavi della città di Savoca. Lo scorso anno abbiamo invitato l’attore Al Pacino, ma non è potuto venire”. Tutto il paese ne sarebbe felice, ma soprattutto la gagliarda e storica signora Maria, titolare del Bar Vitelli, se fosse ancora in vita.

Savoca è un comune di 1711 abitanti della città metropolitana di Messina.