Franco Alfonso, morto il barbiere del presidente Mattarella

Palermo - È morto oggi all'età di 85 anni Franco Alfonso, lo storico barbiere del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Originario di Castronovo di Sicilia (Palermo), Alfonso ha tagliato barba e capelli per quasi 70 anni nella sua storica bottega di via Catania, venduta solo poco tempo fa.

«Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Franco Alfonso, storico barbiere che ha rappresentato un'icona della città. La sua passione si è trasformata nel mestiere che lo ha reso famoso e il suo salone di via Catania è diventato negli anni punto di riferimento e di incontro di diverse generazioni. Rivolgo ai suoi familiari tutta la mia vicinanza», ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Franco Alfonso è nato a Castronovo Sicilia, paese che non dimenticherà mai, il 5 settembre del 1939, dove incominciò a lavorare da apprendista barbiere quando aveva solo sei anni. Erano tempi difficili, ma dentro di lui c'era la voglia di emergere e sognava di emigrare, anche se non sapeva dove. Quando nel gennaio del 1957 si presentò l'occasione si trasferì a Palermo.

Dopo appena sei anni si era già messo in proprio aprendo un piccolo salone. Dal novembre del 1963 incomincia la sua ascesa: sin da allora il suo salone viene frequentato da politici, professionisti, artisti e gente comune, fino a quando nel 1970 arriva il primo importante salto di qualità con l'apertura di un nuovo locale. Questa volta molto più grande. Ci sono sei dipendenti e nuovi servizi di estetica: ormai Franco Alfonso è un nome conosciuto in città. Con gli anni consolida la sua fama e si avvia a diventare un punto di riferimento e di grande richiamo per Palermo. Nel 1987 infatti avviene la sua definitiva consacrazione con l'apertura di un nuovo grande salone con annesso centro di estetica in un appartamento di via Catania. Il locale è unico nel suo genere, un vero e proprio salotto della città dove si ritrovano i personaggi più noti di Palermo. Un successo dietro l'altro, accompagnato dalla spontanea modestia di Franco Alfonso e dal suo proverbiale attaccamento alle origini.