Franco, non escludiamo crescita fine anno sopra +5,8%

CERNOBBIO, 05 SET "E' in atto ripresa intensa del Pil, il terzo trimestre sta andando bene. Per fine anno l'Ufficio Parlamentare di Bilancio prevede un +5,8%, non possiamo escludere che a fine anno sia superiore". Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco sottolineando che "i dati sono incoraggianti". "E' importante ha aggiunto che la crescita sia rapida", ma "la sfida più importante è crescere in modo strutturalmente più elevato che in passato". (ANSA).