Frank Carpentieri è morto, addio al dj di «Made in Sud»

Napoli - Il tumore, alla fine, ha vinto. Frank Carpentieri, noto come il dj di «Made in Sud» è morto. Musicista, dj e produttore, classe 1976, autore di tutte le musiche dello show comico made in Napoli, è stato storico collaboratore di Alessandro Siani e aveva lavorato anche con Enzo Avitabile, Almamegretta, Subsonica, Clementino, Rocco Hunt, Antonio De Carmine.

Carpentieri combatteva da tempo contro il male, un brutto male. Ricoverato al Monaldi di Napoli, nello scorso dicembre aveva ricevuto un video augurale di alcuni giocatori del Calcio Napoli tra cui Meret, Simeone, Di Lorenzo e Lobotka.

Qualche tempo fa Carpentieri aveva scritto sui social: «Un ringraziamento agli Ospedali dei Colli fatto di tanti eroi medici come il dottor Ciro Battiloro del Monaldi, un luminare dell’oncologia il quale mi tiene in cura, il mio riferimento fisico e morale per combattere questa battaglia. Un ringraziamento al dottor Umberto di Serio, al dottor Andrea Petraio del Monaldi e al dottor Mario Guarino del Cto. Voglio dire loro grazie per come si adoperano giorno dopo giorno per salvare vite umane. Un ringraziamento alla direttrice, dottoressa Iervolino e al direttore dottor Giuseppe Fiorentino. Grazie a tutti voi combatterò fino alla fine».