Frecce Tricolori, è morto mago acrobazie, il siciliano Pietro Purpura

Udine - È morto Pietro Purpura, storico pilota d’aereo, solista delle Frecce Tricolori. Aveva 86 anni, era nato a Palermo ma aveva sempre vissuto in Friuli, dove si era trasferita la sua famiglia.

Dopo vari corsi di volo, entrò nell'Aeronautica Militare e nel 1964 cominciò la sua esperienza con le Frecce Tricolori nella base di Rivolto (Udine), esordendo ai comandi di un G.91 blu con le frecce sui fianchi e il tricolore sotto le ali. Purpura ha volato con le Frecce fino al 1981, come tenente colonnello, prendendo parte a oltre 300 manifestazioni e a circa 50 sorvoli in Italia e all’estero. Lasciò l’Aeronautica dopo 4 mila ore di volo, ricorda il Messaggero Veneto. Successivamente fondò e fece parte della prima pattuglia acrobatica civile, le Alpi Eagles. Nel 1983 fu uno dei piloti che a bordo di nove monomotori a elica attraversarono l'Atlantico per commemorare lo storico volo di Balbo di 50 anni prima ed esibirsi negli Stati Uniti. Gli amici e i colleghi lo ricordano per le incredibili acrobazie in grado di compiere.