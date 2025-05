Frecce tricolori, schianto fuori pista nello scalo di Pantelleria: soccorso il pilota. VIDEO

Pantelleria - Incidente aereo per le Frecce tricolori oggi allo scalo aeroportuale di Pantelleria che si trova a nord dell'isola. Un aereo della pattuglia acrobatica dell’aeronautica militare si è schiantato fuori pista facendo scattare immediatamente l’allarme. L’emergenza nel pomeriggio di oggi, martedì 6 maggio, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso il pilota che ha riportato alcune sospette fratture ma fortunatamente non sarebbe grave. Non risultano altri feriti.

L’aereo delle frecce tricolori è andato fuori pista durante l'atterraggio nell'aeroporto di Pantelleria, fermandosi a testa in giù su un declivio dopo aver percorso un tratto sull’erba, riportando evidenti danni alla parte anteriore del velivolo. Sull’isola siciliana era in corso un’attività addestrativa delle Frecce Tricolori che dopo l’incidente è stata subito interrotta mentre l’aeroporto di Pantelleria è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso.

Secondo alcuni testimoni sul posto, alla base dello schianto pare ci sia stato un contatto tra due velivoli della pattuglia acrobatica. Uno è atterrato sul prato poco senza grosse conseguenze, mentre l’altro è andato fuori pista. I mezzi di soccorso dei vigili, che erano già sul posto, sono subito intervenuti per soccorrere il pilota che è stato subito estratto dall’abitacolo e affidato ai sanitari accorsi in ambulanza. Il pilota è stato trasportato in ospedale per una sospetta frattura alle gambe ma non sarebbe grave.

Nell'incidente all'aeroporto di Pantelleria sarebbe rimasto coinvolto anche un terzo aereo delle Frecce tricolori. Uno dei caccia sarebbe andato fuori pista e avrebbe perso una ruota. Un secondo velivolo ha l'ala danneggiata. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe avvenuto dopo lo show sul cielo di Pantelleria in fase di atterraggio, quando un aereo è uscito fuori pista, forse per un problema ad una delle ruote, colpendo gli altri. Sono scattate le sirene d'allarme e sono state attivate le procedura di emergenza.