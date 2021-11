Frecciabianca a 86 km/h: 28 euro anziché 15, per arrivare 2 minuti prima

Catania - In allegato la video inchiesta sui Frecciabianca della corrispondente siciliana di Striscia la Notizia, Stefania Petyx, andata in onda ieri sera su Canale 5. E sì che ne hanno avuto di tempo per prepararsi al viaggio inaugurale, con mesi di giri a vuoto su rotaia.

Anche la nostra testata aveva messo in evidenza, già una decina di giorni fa, le criticità relative ai binari ferroviari su cui transitano i convogli, che non permettono di sfruttare la velocità massima dei treni. Un servizio che, tra l’altro, continua a tagliare fuori province, come la nostra, che più di altre avrebbero bisogno di migliori collegamenti per svilupparsi.