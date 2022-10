Fuga da Lodi a Caltanissetta per il fidanzatino, 16enne riportata a casa

Caltanissetta - E' stata riportata a Lodi dai genitori la 16enne rintracciata ieri mattina a Caltanissetta dai carabinieri, dopo la fuga da Lodi per andare a trovare il ragazzo di cui è innamorata. La ragazzina non era rientrata a casa dopo la scuola e, quando madre e padre l'hanno contattata al telefono, gli ha raccontato che si trovava da un'amica quando realtà era già diretta all'aeroporto di Malpensa, da dove ha preso l'aereo per raggiungere la Sicilia.

Quando i genitori non l'hanno vista rientrare, in serata, hanno denunciato la scomparsa all'Arma, anche perché il cellulare dell'adolescente nel frattempo era diventato irraggiungibile. La figlia, una volta giunta a Palermo ha preso un pullman per raggiungere il capoluogo nisseno dove l'aspettava il fidanzatino. I carabinieri di Lodi hanno però localizzato il cellulare e si sono messi in contatto con i colleghi di Caltanissetta, i quali hanno trovato la giovane alla stazione dei pullman.