Fumata nera alle 21 in punto dopo tre ore di Conclave

Città del Vaticano - È nera la fumata che fuoriesce dal comignolo installato sulla Cappella sistina in Vaticano, dopo oltre tre ore di Conclave. Il Papa non è stato eletto. Per eleggere il 267mo romano Pontefice i 133 cardinali elettori del Conclave devono raggiungere il quorum dei due terzi dei voti, ovvero 89. Il Conclave proseguirà domani.