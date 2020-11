Funerale Covid con bara in omaggio: il macabro spot delle pompe funebri

Milano - "Promozione Covid. Bara in omaggio, te la regaliamo noi!!!". L’offerta sarà pure conveniente ma non è piaciuto a tanti milanesi che si lucrasse sulla tragedia che sta nuovamente patendo la Lombardia, facendo anche dello spirito. I cartelli di un'impresa di pompe funebri, appesi in varie zone del capoluogo, ritraggono un guantone da boxe che dà un pugno al coronavirus e accanto le scritte “In regalo il cappotto di legno” e “Per pagare e per morire c'è sempre tempo”.

Immediate le repliche sbigottite degli utenti sui social: "Non ci posso credere, non dovrebbe nemmeno essere autorizzata una pubblicità così" . Non è uno scherzo di pessimo gusto, come speravano alcuni: interpellato, un addetto delle pompe funebri ha spiegato che, a parte gli slogan e dispetto delle polemiche, la promozione del funerale a 799 euro (spese comunali escluse) sta tristemente funzionando: "Per ora è attiva solo su Milano e hanno già chiamato in molti, purtroppo questo per il nostro settore è un periodo di super lavoro".