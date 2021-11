Funerali di Pino Ricca, Il Vescovo: è l'ora del silenzio

Modica - "L’unica parola sensata è il silenzio di fronte a questa tragedia. Solo se ascoltiamo il silenzio possiamo ascoltare una parola di vita, e udibile per la vita è la Resusurezione". Il vescovo di Noto Antonio Staglianò ha esordito così oggi pomeriggio celebrando il funerale di Pino Ricca, ucciso dal ciclone ieri mattino nella sua casa di campagna a Modica. Le esequie nella chiesa Madonna delle Grazie.

"Noi non perdiamo mai coloro che amiamo ma li possiamo amare in Gesù che non si perde mai", e cita la vita di Sant’Agostino al termine della predica. Presenti al funerale le massime autorità cittadine i i vigili del fuoco, che avevano prestato soccorso a Pino.

La moglie colta da malore

Durante le esequie, la moglie di Pino Ricca è stata colta da malore. Il figlio ha accompagnato la madre in sacrestia. La donna si è riavuta dopo qualche minuto ed è tornata in chiesa.

Il figlio: "Papà avrebbe voluto un sorriso"

Il figlio Piergiorgio, a margine dell’omelia, riprendendo le parole del Vescovo: "Vi invito a fare un sorriso come quello che aveva lui. Lui avrebbe preferito così. Sorridiamo. Grazie". Applauso.