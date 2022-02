Fuori Festival, la Sicilia a Casa Sanremo

Palermo – Forse non tutti sanno che la Sicilia è stata protagonista a Sanremo, non solo per i cantanti isolani ospitati sul palco o i furbetti del green pass: in collaborazione con Casa Sanremo - l’hospitality ufficiale del Festival della canzone italiana, che in questa edizione ha festeggiato 15 anni - ha organizzato un paio di happening dedicati alla musica ma soprattutto alla valorizzazione turistica dei paesaggi e delle eccellenze gastronomiche dell’Isola.

Una presenza che ambisce ad essere parte di una strategia di comunicazione presso “un pubblico più ampio possibile dei grandi eventi che abbiamo realizzato negli ultimi anni – sostiene l’assessore regionale, Manlio Messina – e che punta a far sì che la Sicilia sia anche il luogo della cultura musicale, con un’offerta di alto livello: dal tributo a Bellini a Catania al Jazz Fest a Palermo, in programma dal 24 giugno 2022. Altri grandi eventi sono in cantiere - annuncia - e si inseriscono nel progetto più ampio di promozione See Sicily” su cui Palazzo d’Orleas ha investito fior di quattrini, tra pacchetti con soggiorni gratuiti e voli aerei scontati che finora però, va detto, hanno fallito miseramente.