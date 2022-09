I fusilli con il pesto di pomodori secchi ed olive verdi, sono un primo piatto veloce e saporito da preparare in poco tempo. L’ideale quando abbiamo poco tempo per cucinare.

In Sicilia i pomodori secchi non mancano mai nelle dispense, ed è consuetudine infatti, in estate, fare asciugare al sole i pomodori e conservarli in luogo fresco e asciutto o sott’olio per farne scorta durante l’inverno

Il pesto di pomodori secchi si prepara a casa in pochi minuti, e con pochissimi ingredienti. Bastano dei pomodori secchi, qualche spicchio di aglio, delle foglie di basilico, olive verdi ( io ho scelto quelle ma nessuno vi vieta di utilizzare quelle nere) e il primo piatto è fatto

Il pesto di pomodori secchi è diverso dal “capuliatu”. Capuliatu in dialetto siciliano, soprattutto nel Ragusano, significa tagliato al coltello. A Vittoria ad esempio, “capuliatu” è riferito alla carne tagliata al coltello

Questa ricetta è l ‘ideale da servire come primo piatto caldo o come insalata di pasta fredda.

I Fusilli con pesto di pomodori secchi ed olive verdi sono un primo piatto veloce con cui potrete fare contenti anche i vostri amici vegetariani.

Fusilli con il pesto di pomodori secchi e olive verdi:

Ingredienti per 4 persone

500 grammi di Fusilli o pasta corta

100 grammi di olive verdi

50 grammi di formaggio semi stagionato o pecorino

50 grammi di pomodori secchi sott’olio

olio extra vergine di oliva

due filetti di acciughe sott’olio

basilico q.b, uno spicchio di aglio – frutta secca a piacere mandorle o noci



Procedimento

Come preparare i fusilli con il pesto di pomodori secchi e le olive verdi

- Mettete a bollire in una pentola abbondante acqua salata

- Nel boccale del frullatore mettete i pomodori secchi, il basilico, le acciughe e l’olio di oliva a filo. Frullate e unite la frutta secca, mandorle e noci, aggiungete un altro filo di olio ( un paio di cucchiai saranno sufficienti ) fino ad ottenere un pesto cremoso.

- Versate il pesto ottenuto in una terrina capiente, aggiungete il formaggio grattugiato e qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta. Amalgamate bene

- Cuocete la pasta al dente ( controllate sempre i tempi di cottura sulla confezione ) e scolatela abbastanza al dente, mettetela nella terrina dove si trova il pesto e mescolate aggiungendo il formaggio semi stagionato o pecorino e le olive verdi

- Servite la Pasta con pesto di pomodori secchi e le olive aggiungendo delle foglie di basilico fresco racccolte al momento



Questa pasta è ottima da servire anche fredda, come alternativa alla solita insalata di pasta fredda. Ottima da mangiare in spiaggia sotto l'ombrellone viste le temperature di questi giorni o da portare in ufficio poichè si può preparare in anticipo.



Buon appetito