Gambero Rosso premia con Tre Torte il Caffè Sicilia di Noto

Noto - Dai maritozzi dei maestri della tradizione ai croissant dolci-salati di forma cubica se non addirittura piramidale dei giovani pastry-chef emergenti. Sono le nuove tendenze del dolce in Italia colte e raccontate dal “Pasticceri e Pasticcerie 2025”, la quattordicesima edizione della guida di Gambero Rosso presentata a Palazzo di Varignana, in provincia di Bologna, in collaborazione con Club Kavè, che vede salire a 33 il numero delle insegne che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte. La pubblicazione fotografa un settore in pieno fermento. Il dolce, protagonista sulle tavole delle feste e delle occasioni, oppure come piccola coccola quotidiana.

Sono 660 i locali censiti dalla Guida e 61 le novità che debuttano quest’anno. Sale a 33 il numero delle insegne che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte. Ecco la classifica con il voto in centesimi: Dalmasso ad Avigliana (To), con 96 punti; Biasetto a Padova, con 95 punti; Besuschio ad Abbiategrasso (Mi), con 94 punti; Maison Manilia a Montesano sulla Marcellana (Sa), con 94 punti; Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro a Piaggine (Sa), con 94 punti; Sal De Riso Costa d’Amalfi a Minori (Sa), con 93 punti; Caffè Sicilia a Noto (Sr), con 93 punti; Acherer Patisserie Blumen a Brunico/Bruneck (Bz), con 92 punti; Gino Fabbri Pasticcere a Bologna, con 92 punti; Fabrizio Galla a San Sebastiano Da Po (To), con 92 punti; Gruè a Roma, con 92 punti; Ernst K Knam a Milano, con 92 punti; Pasquale Marigliano a Nola (Na), con 92 punti; Nuovo Mondo a Prato, con 92 punti; Sciampagna a Palermo, con 92 punti. La classifica prosegue oltre.

I 6 premi speciali sono: Pasticcere emergente, con Petra Molino Quaglia: Arianna Valente e Raffaele Gant di Libera ad Asti; Novità dell’anno, con FB Gruppo Clabo, Delia a Lecce; miglior pasticceria salata, con Iceteam 1027: Dalmasso ad Avigliana (To); Sebastiano Caridi a Faenza (Ra). Miglior dolce al cioccolato, con Domori: Ernst K Knam a Milano, con la sua Torta Africa; Sostenibilità, con Inalpi: Caffè Sicilia a Noto (Sr); Valorizzazione delle produzioni territoriali, con Agrimontana: Copello a Chiavari (Ge); Freni a Messina; Roberto Murgia – Dolci in corso ad Alghero.

In settembre era stata pubblicata la classifica dei migliori bar d'Italia

18 quest’anno i bar che sono riusciti a conseguire i Tre Chicchi e Tre Tazzine per almeno dieci anni consecutivi (Dolce & Salato – Gabriele Spinelli a Pianoro e Sciampagna a Palermo raggiungono questo traguardo per la prima volta). Le Due Stelle, di conseguenza, sono, invece, riservate a chi ha superato i vent’anni in cima alla classifica. A oggi riconoscimento che va a soli sei locali iconici, conosciuti in tutto il paese: Converso a Bra (CN), Baratti & Milano a Torino, Biasetto a Padova, Tuttobene a Campi Bisenzio (FI), il Caffè Sicilia di Noto (novità tra le due stelle) e Antico Caffè Spinnato a Palermo.