Gadget per l'ufficio: i più richiesti portapenne, evidenziatori e post-it

Le aziende hanno da tempo compreso l'importanza delle forniture da ufficio personalizzate in un'ottica di aumento della brand awareness. La brand awareness, infatti, è, per un marchio o per una società, un mezzo potente per promuovere la propria immagine sul mercato.

Tra gli articoli più richiesti dalle imprese, naturalmente, spiccano articoli che si contraddistinguono per la loro indubbia utilità sul luogo di lavoro: spazio, quindi, ai portapenne, che contribuiscono a mantenere l’ordine nella postazione, ma anche a evidenziatori e post-it, indispensabili per tenere sempre sotto controllo dati e informazioni importanti.

Naturalmente, per la creazione di proposte di qualità, durevoli nel tempo e belle da vedere, risulta fondamentale affidarsi a realtà di comprovata affidabilità ed esperienza nel settore, come per esempio Stampasi.it, che permette di creare gadget personalizzati direttamente online, grazie a un servizio estremamente semplice e rapido.

Una scrivania organizzata aiuta a lavorare meglio

Avere una scrivania organizzata e in ordine aiuta a lavorare meglio. Il disordine, infatti, non soltanto può portare a rallentare i propri ritmi produttivi ma comunica anche un senso di disorganizzazione che nuoce all'ambiente lavorativo.

Spesso chi lavora in ufficio deve districarsi fra compiti diversi: rispondere alle telefonate, scrivere email, nonché partecipare a numerose riunioni. Il rischio di perdere informazioni importanti è alto: in questo senso, una postazione libera e quanto più minimale possibile aiuta a mantenere alta la concentrazione.

Un accessorio come il portapenne risulta quindi fondamentale per organizzare al meglio lo spazio, rendendo la scrivania ordinata e funzionale. A questo proposito, per creare un gadget promozionale che risulti accattivante oltre che utile, sarà importante concentrarsi con attenzione sulla scelta di alcune caratteristiche del portapenne, come per esempio colore, forma e materiale, optando per soluzioni d’impatto e adatte a qualsiasi ambiente.

I portapenne personalizzati, infatti, sono il regalo perfetto da destinare ai propri clienti, ai dipendenti o ai fornitori in occasione di eventi speciali (come l'apertura di un nuovo punto vendita, il lancio di un prodotto) o delle festività.

La stampa del logo o di messaggi particolari, come i contatti dell’azienda, permetterà di tenere alta l’attenzione sul brand nel corso del tempo in modo efficace e al tempo stesso niente affatto invasivo.

La cancelleria indispensabile per l'ufficio

Come anticipato, gli amanti della cancelleria apprezzano molto anche evidenziatori e post-it, motivo per cui le aziende concentrano la loro attenzione anche sulla realizzazione di questi articoli.

Al giorno d’oggi si punta molto sulla personalizzazione di soluzioni originali, che invoglino il cliente o il collaboratore a utilizzare con piacere l’omaggio durante la quotidianità: spiccano, a tal proposito, le penne a sfera con evidenziatore incorporato, con impugnatura in gomma, i triangoli a tre colori, nonché gli evidenziatori retrattili.

Molto apprezzate risultano anche le matite evidenziatore, proposte ecologiche che permettono all’azienda di far emergere anche il proprio impegno nei confronti della sostenibilità ambientale, uno dei temi caldi del dibattito pubblico degli ultimi anni.

Per quello che riguarda i post-it, invece, al giorno d’oggi è possibile non soltanto optare per soluzioni di misure diverse ma anche per veri e propri set da scrivania. Questi ultimi, sotto forma di piccolissimi quaderni, di agendina o di busta, possono anche avere anche alcuni utili accessori incorporati.

Le possibilità a disposizione delle imprese, quindi, sono davvero numerose e permettono di creare gadget da ufficio personalizzati in grado di promuovere al meglio il brand e provare ad aumentare il target di riferimento dei potenziali clienti in modo semplice ed economico.