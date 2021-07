Gaetano Savatteri e Domenico Centamore, autore e personaggio

Santa Croce Camerina - Una “prima” tra letteratura e cinema. Libri d’aMare apre la sua settima edizione con Gaetano Savatteri e Domenico Centamore sul palco allestito sul Belvedere di Punta Secca. Il giornalista e scrittore di Racalmuto e il noto attore siciliano, uniti dalla comune esperienza di Màkari hanno giocato con il conduttore, Stefano Barone, sul filo che si crea tra finzione e realtà, personaggi letterari e interpretazione nella fiction.

“Quattro indagini a Màkari” edito da Sellerio è stato il libro intorno a cui si è mossa una serata in cui la Sicilia e la sicilianità è venuta fuori fortemente. Gaetano Savatteri che ha creato questo mondo parallelo dove l’investigatore improvvisato Saverio Lamanna crea una sinergia eccezionale con l’amico Peppe Piccionello (interpretato appunto da Domenico Centamore) e la fidanzata Suleima (Ester Pantano).

Con la seconda serie programmata per settembre e reduci dal successo della prima mandata in onda in primavera dalla Rai, con ottimi ascolti, Makàri ha attirato a Punta Secca un pubblico attento alla scrittura di Gaetano Savatteri e incuriosita dalla presenza di un attore apprezzato e amato come Domenico Centamore. Il rispetto delle norme anti-Covid hanno costretto gli organizzatori a delimitare l’area della presentazione e limitare il numero dei posti, comunque abbastanza da decretare il successo di questa prima serata. La rassegna proseguirà venerdì 23 luglio con Justine Mattera, sabato 24 con Luigi e Salvo Mastroianni, domenica 25 con Roberto Alajmo e mercoledì 28 luglio con Salvatore Requirez.