Galateo per fotografi in chiesa

Catania – “Prima mi ha dato una spallata per spostarmi, poi s’è messo a fare acrobazie in chiesa per cercare le inquadrature migliori: a quel punto ho perso quel poco di pazienza che il Signore mi ha donato e l’ho buttato fuori”. Così don Alfio dell’Arcidiocesi catanese, intervistato alcuni giorni fa dal Tgr: solo uno dei tanti sacerdoti costretti a ristabilire le buone maniere e un po’ di rispetto durante le celebrazioni di battesimi, comunioni, cresime e matrimoni, in cui l’aspetto religioso è spesso accantonato a dispetto della spettacolarizzazione dell’evento.

Per questo la Curia etnea -che sta già facendo parlare di sé nel mondo, con lo stop a padrini e madrine nei battesimi - adesso ha stilato, per prima in Sicilia, un decalogo di regole da seguire durante la liturgia e una lista di professionisti accreditati, capaci di inserirsi in punta di piedi nel rito, senza ridurre il sacramento a un set cinefotografico. Di più, ha tenuto un vero e proprio corso di formazione su come comportarsi , a cominciare dall’abbigliamento consono all’occasione, mimetizzandosi il più possibile tra i fedeli senza disturbare la funzione e la solennità del momento.