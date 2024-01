Galaxy S24, le “magie” del Samsung che sbobina per voi. Automagico

Samsung ha presentato tre modelli di Galaxy S24, i suoi telefoni di punta, dotati di Galaxy AI.

Il telefonio automagico

Automagico. Si definisce così il nuovo telefonino, «automagically», crasi di auto(matic) e magically, e che potremmo tradurre con «automagicamente».Il telefono «automagico» è quello che domani farà moltissime cose da solo, come per magia. Dall’interprete in tempo reale di telefonate e di conversazioni (in 13 lingue), alla possibilità di avere sintesi di una registrazione o di una nota, dall’editing «generativo» delle foto che ricrea parti dell’immagine fuori inquadratura o neanche esistenti, fino al suggeritore di messaggi che sa trovare il registro più adeguato per la conversazione.

Traduzione

L'applicazione “Traduzione Live” consente traduzioni vocali e testuali delle chiamate in tempo reale in modo bidirezionale. Passiamo ad “Interprete” per una traduzione istantanea delle conversazioni dal vivo, in grado di funzionare anche in assenza di connessione dati o WiFi.

Potremo ad esempio prenotare in un ristorante spagnolo, parlando in italiano. L’AI tradurrà tutto in spagnolo e le risposte che otterremo dall’interlocutore verranno a loro volta tradotte in italiano. Ci sarà poi anche una trascrizione dell’intera chiamata che resterà visibile a schermo.

Un’altra funzione permette di modificare le foto in qualsiasi modo desideriamo. Potremo cancellare una persona o un oggetto da un’immagine, potremo ritagliarla, spostarla, ruotarla e far ricreare tutte le ombre e le parti mancanti all’AI, ottenendo un risultato come su Photoshop. Potremo anche estendere l’immagine, ricreando automaticamente ciò che c’è intorno, oppure quando si sposta un soggetto in un’alta area della foto, l’AI potrà ricostruire le parti rimaste vuote. Potremo poi utilizzare una sorta di Chat GPT integrato per aumentare la nostra produttività. Potrà essere utilizzato per scrivere email, note, messaggi e qualsiasi altro testo. Dopo aver ottenuto un risultato potremo anche fargli cambiare lo stile, da formale a colloquiale e così via. Per la pubblicazione delle immagini sui social potremo ottenere un suggerimento per quanto riguarda la descrizione e gli hashtag da utilizzare. Nelle chat di gruppo testuali, l’AI sarà in grado di farci un riassunto di tutto quello che si sta dicendo, evitandoci di leggere tutti i messaggi. La funzione di riassunto può essere utilizzata anche su delle registrazioni audio, che potrebbero avvenire in una classe durante una lezione, ottenendo in pochissimi secondi un modo piuttosto valido per ripassare e studiare. Venendo agli smartphone, i Galaxy S24 offrono una protezione avanzata dei dati con Samsung Knox e Knox Matrix, una maggiore sostenibilità con l’utilizzo sempre più diffuso di materiale riciclato per la realizzazione dei componenti ed una durabilità maggiore, grazie ai 4 major update ed ai 7 anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti.

Il design è simile al modello precedente, con bordi più squadrati e meno arrotondati ma sostanzialmente lo smartphone risulta abbastanza simile. Il comparto fotografico del modello Ultra si distingue dal resto della serie per 4 fotocamere posteriori da 200 MP + 12 MP ultragrandangolare + due teleobiettivi, uno da 50MP (in grado di assicurare uno zoom ottimo 5x) ed uno da 10MP (per uno zoom ottico 3x). L’AI entra anche nel campo fotografico con strumenti quali ProVisual Engine e la Nightography. Il primo migliora la resa dei colori e la qualità di ogni singolo pixel. Per quanto riguarda la Nightography invece, otterremo foto chiarissime e luminose anche quando c’è davvero pochissima luce. E’ come se gli oggetti venissero riconosciuti, schiariti e poi “ricostruiti” affinchè risultino perfettamente uguali ma più illuminati. Funziona in maniera analoga anche lo zoom analogico 10X che riconosce un oggetto e lo migliora con AI affinchè il risultato abbia una qualità generale superiore. Un’altra bella funzione riguarda la registrazione video. Anche quando catturiamo a 60 frame al secondo infatti, l’AI sarà in grado di trasformarceli in video slow motion. Basterà premere e tenere premuto un dito sullo schermo per rallentare questi video e per fare in modo che l’AI generi tutti quei frame mancanti che riescono a rallentare il video e la transizione.

Disponibilità e prezzi

Galaxy S24 8GB di RAM 128GB di memoria: 929€

Galaxy S24 8GB di RAM 256GB di memoria: 989€

Galaxy S24+ 12GB di RAM 256GB di memoria: 1.189€

Galaxy S24+ 12GB di RAM 512GB di memoria: 1.309€

Galaxy S24 Ultra 12GB di RAM 256GB di memoria: 1.499€

Galaxy S24 Ultra 12 GB di RAM 512GB di memoria: 1.619€

Galaxy S24 Ultra 12GB di RAM 1TB di memoria: 1.859€

Ci sono poi diverse promozioni in corso. Dal 17 al 30 gennaio infatti, si può raddoppiare la memoria interna, allo stesso prezzo. Questo renderà “inutile” l’acquisto delle versioni base perchè si potrà partire dal doppio della memoria con lo stesso prezzo del base. Di conseguenza le opzioni di acquisto si riducono a queste 4:

Galaxy S24 8GB di RAM 256GB di memoria: 929€

Galaxy S24+ 12GB di RAM 512GB di memoria: 1.189€

Galaxy S24 Ultra 12 GB di RAM 512GB di memoria: 1.499€

Galaxy S24 Ultra 12 GB di RAM 1TB di memoria: 1.619€

Nello stesso periodo è attiva la supervalutazione dell’usato con 100€ in più se si acquista Galaxy S24+/Ultra e 50€ in più con Galaxy S24. Chi si è iscritto all’evento Unpacked dal sito Samsung otterrà tramite codice inviato via mail un ulteriore sconto di 50€ (e Galaxy Buds2 Pro in regalo completando l’acquisto entro il 23 gennaio e registrando il dispositivo entro il 29 febbraio), chi lo ha fatto tramite Amazon avrà accesso ad uno sconto di 200€.