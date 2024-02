Galazzo ad Ammatuna: "Inchieste giudiziarie? Bue dice cornuto all'asino"

Pozzallo - Questioni di trave e di pagliuzza.

Si è fatta attendere solo un paio di giorni la presa di posizione dell'avvocato Enzo Galazzo - candidato a sindaco alle ultime amministrative di Pozzallo - al commento del sindaco Roberto Ammatuna sulla nomina del dottor Giuseppe Drago a manager dell'Asp di Ragusa.

"Non conosco il dottor Giuseppe Drago - afferma Galazzo - la cui nomina a manager dell’ASP fa tanto discutere. Conosco però il Sindaco di Pozzallo le cui gesta sono state celebrate dalla Corte dei Conti di Palermo – che con sentenze definitive gli ha inflitto condanne per i danni che ha procurato al Comune che amministra (ha già pagato ben 108.337,19 euro e altrettanti si prevedono prossimi per analoghe iniziative) – e sono celebrate dal Tribunale penale di Ragusa avanti al quale è stato chiamato a rispondere per reati di falso ed abuso d’ufficio. Come dice Ammatuna, attendiamo le sentenze. Quelle della Corte dei Conti, per la verità, sono già sentenze e c’è poco da discutere. Per i due procedimenti penali (pene previste da uno a quattro anni per l’abuso e da uno a sei anni per il falso) stiamo a vedere cosa ne penserà il Tribunale. Quel che sconcerta, è la sortita di chi dovrebbe nascondersi nel più recondito nascondiglio e non azzardarsi a comparire in pubblico, men che meno a mettersi su un piedistallo per contestare ad altri fatti dei quali lui è non meno chiamato a rispondere".

Nella foto, Ammatuna (a sinistra) e Galazzo.