Galli: “Situazione ampiamente fuori controllo”

“Temo che non ci sia il benché minimo dubbio nel dover sottolineare che la situazione è ampiamente fuori controllo", con "un costante incremento della diffusione dell'infezione" pur con "differenze locali e regionali". Il prof. Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell’università Statale di Milano, rompe dopo una settimana il silenzio tv. Il medico non si era più presentato sul piccolo schermo, a causa dell’emergenza Covid che sta nuovamente vivendo il suo ospedale e tutto il capoluogo lombardo. E non porta buone notizie.

“Siamo di fronte ad altre dolorose chiusure - avverte intervenendo stamattina ad Agorà su Rai 3 -, che sono assolutamente necessarie” per provare a contenere l'impatto della nuova ondata di Coronavirus in Italia, appoggiando l'appello dell'Ordine dei medici che chiede il lockdown totale su tutto il Paese, “se vogliamo sperare di invertire una tendenza in tempi ragionevoli e non trovarci in una situazione ancora più complessa a brevissimo termine – spiega -. Quelli che hanno un'opinione diversa ce l'hanno per motivi loro, non sulla base di un dato scientifico o di un dato di realtà”. Galli non li cita espressamente ma è chiaro che si rivolge ai politici, le cui scelte in questi giorni appaiono dettate più da interessi elettorali che da una reale presa di coscienza del dramma che stiamo attraversando.