Gambero Rosso, l'allegato di maggio è dedicato a Ragusa

Ragusa - All'enogastronomia del ragusano il mensile Gambero Rosso, insieme al Gal (Gruppo d'Azione Locale) Terra Barocca, ha voluto dedicare un progetto di diffusione e di valorizzazione delle ricchezze che offre la terra iblea, che rappresenta un concentrato di piccoli e grandi gioielli. Un progetto che parte dallo speciale Enjoy Barocco, allegato al mensile Gambero Rosso n. 376 maggio 2023 e in edicola da poco più di una settimana.

L'allegato al mensile Gambero Rosso di maggio 2023 e prossimamente sui social – insieme agli aderenti al Gal Terra Barocca e ai partecipanti al progetto Enjoy Barocco (nell’ambito del PSR SICILIA 2014-2020, sottomisura 19.2/16.3, Bando GAL: “Progetti di cooperazione tra i piccoli operatori per lo sviluppo e la commercializzazione del turismo”) – propone in 76 pagine e 10 capitoli le mete e gli indirizzi più interessanti per immergersi in questo territorio ricco di arte, di storia e di sapori. L’occasione per decidere di fare un viaggio in questo suggestivo pezzo di Italia nel momento dell’anno più felice per visitarlo.