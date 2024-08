Game over, Pozzallo verso il dissesto finanziario

Pozzallo -La situazione finanziaria del Comune di Pozzallo precipita. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha bloccato l'amministrazione guidata da Roberto Ammatuna, diffidando dal proseguire senza dichiarare il dissesto. Con un disavanzo che ha superato i 40 milioni di euro, il Comune si trova in una grave crisi economica, segnata da una scarsa capacità di riscossione e numerosi debiti fuori bilancio.

Nel 2021 il debito ammontava a 29 milioni, è salito a 33 milioni nel 2022, fino all'attuale cifra che impone misure drastiche.

L'amministrazione ha predisposto gli atti per avviare la procedura di dissesto, che ora saranno sottoposti al consiglio comunale. Questa decisione è stata accelerata dagli adeguamenti richiesti dalla Corte dei Conti, che ha evidenziato gravi criticità nella gestione finanziaria del Comune. I prossimi passi saranno cruciali per il futuro di Pozzallo e per i servizi ai cittadini, che potrebbero subire significativi impatti.