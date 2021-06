Gela, è tornato il Messia: urla a perdifiato, il pulpito è la piazza VIDEO

Gela – Non ha mai smesso di predicare la sua dottrina, neanche in zona rossa e arancione, sgolandosi ogni santo giorno per le vie della città nissena affinché il suo “Verbo” giungesse alle orecchie più distanti. Avevamo già parlato del personaggio a febbraio: eccolo, filmato da un adepto, in un nuovo sermone fresco di giornata.