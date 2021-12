Gemelli ragusani The Doubles all'esordio discografico

Ragusa - Disponibile in tutti gli store digitali il singolo d'esordio dei gemelli Mirco e Nicol La Rosa, in arte The Doubles, un brano, scritto da Giovanni Segreti Bruno, Francesco Greco, Mirco e Nicol La Rosa, che racconta quanto la fragilità di una persona possa influenzare una relazione.

The Doubles ci spiegano: -La fragilità rende instabile ogni singolo momento con una persona e per quanto possa far male, restarle accanto senza farsi notare resta la soluzione migliore sperando che questa reagisca, in modo da mutare le sue insicurezze in punti di forza-

Il brano è prodotto da Gianni Testa per la Joseba Publishing, l’arrangiamento è a cura di Davide de Blasio, mentre il mix e mastering sono di Marco Passarelli (Tape Lab Studio). Il videoclip, per la regia di Gabriele Vizzini sarà online dal 18 dicembre.