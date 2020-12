Geraci, primo siciliano vaccinato: “Chi ha vissuto il Covid non ha paura"

Palermo - Il carico di vaccini, arrivato la notte scorsa all'aeroporto di Palermo, è stato consegnato in mattinata all'ospedale Civico del capoluogo siciliano e poco prima di mezzogiorno è stato finalmente vaccinato il primo siciliano: il 52enne primario del Pronto soccorso Massimo Geraci. "Chi ha vissuto sulla propria pelle e ha visto con i propri occhi la drammatica straordinarietà di questa malattia non può e non deve temere il prodotto della scienza" ha detto poco prima di sottoporsi all’iniezione.

“Siamo stati tutti bravi fino a questo momento - dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci -. La battaglia, però, ancora non è vinta: oggi inizia una nuova fase, di cui tutti dobbiamo essere protagonisti. Spero che tutti sentano la necessità di sottoporsi al vaccino“. “Una grande emozione che penso raccolga tutti, soprattutto tra il personale sanitario - aggiunge l'assessore alla Salute, Ruggero Razza -. Iniziano 6 mesi importanti, quelli che speriamo possano portarci via dal Coronavirus. Presto in Sicilia verrà avviata anche la produzione del vaccino dell’università di Pittsburgh”. "Entro maggio, massimo giugno la stragrande maggioranza dei palermitani sarà vaccinata - dice il commissario straordinario per l'emergenza Covid in Sicilia, Renato Costa -. Entro alcuni mesi dovremmo essere pronti per la vaccinazione di massa".