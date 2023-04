Gestione di un bed and breakfast familiare: consigli per aumentare utili

Se hai a disposizione un immobile o un appartamento con più camere che non utilizzi, ti sarà di certo venuto in mente di aprire un piccolo bed and breakfast in modo da avere una rendita costante e al contempo un’attività imprenditoriale nella quale investire il tuo tempo, il tuo denaro e anche, magari, la tua passione per il settore.

Chiaramente ci si rende subito conto che aprire un bed and breakfast non è certo semplice e i compiti di cui ci si deve occupare aumentano costantemente, specialmente quando vogliamo fare in modo che il nostro ospite possa trascorrere un soggiorno indimenticabile.

Per questo motivo nel nostro articolo vedremo insieme alcuni piccoli consigli e strategie che potrai implementare fin da subito per gestire nel migliore dei modi il tuo B&B, aumentando il numero di prenotazioni e di conseguenza gli utili.

L’importanza delle prenotazioni ricorrenti

Saprai bene che le prenotazioni non arrivano di certo da sole e per questo motivo dovresti aver pubblicato una scheda della tua struttura sui principali portali online, come ad esempio Booking.com, Airbnb, Expedia e Trivago.

Dobbiamo però ricordare che le prenotazioni ricevute tramite questi portali hanno un costo. È infatti richiesta una commissione e in questo articolo che ti suggeriamo di leggere troverete il confronto fra le varie somme richieste dai portali di prenotazione online.

Se vuoi iniziare a monetizzare al massimo le tue camere dovresti prevedere un investimento per avere un canale di prenotazione di proprietà. Un sito web indicizzato, una scheda di Google My Business e dei social media curati aumenteranno la tua visibilità e ti permetteranno di ricevere prenotazioni in modo diretto, eliminando così le commissioni nel corso del tempo.

Le recensioni sono un elemento che non potete trascurare

Le persone quando prenotano controllano molto spesso le recensioni di una struttura e anche i portali menzionati tendono a classificare le diverse sistemazioni sulla base delle recensioni ricevute. Per questo motivo non devi sottovalutare l’opinione dei tuoi ospiti e cercare di farli sentire sempre a proprio agio.

Il primo passo è la cura degli arredi, delle pulizie e della colazione. Il secondo, invece, è quello di incentivarli a lasciarti una valutazione positiva che, nel corso del tempo, contribuirà a migliorare la visibilità della tua struttura. Non dimenticare di tenere sotto controllo le recensioni anche sulla scheda My Business, che è uno dei fattori più importanti, e di sfruttare le migliori anche sul tuo sito web.

Le pulizie

Abbiamo detto poco fa che le pulizie sono un elemento che influenza molto la recensione di un ospite e per questo motivo ti suggeriamo di prendervene cura in modo particolare e quasi maniacale.

È chiaro che non sempre avrai tempo di tenere tutto sotto controllo e per questo motivo è necessario acquistare dei macchinari che possano semplificare il tuo lavoro e farti così risparmiare tempo ed energie.

Un ottimo investimento è l’acquisto di una lavasciuga pavimenti professionale che in pochi minuti renderà i pavimenti delle camere e della hall come nuovi. Se sei interessato ad acquistare una lavasciuga pavimenti vedi qui tutti i vantaggi specifici che saprà portare nella tua vita lavorativa questo dispositivo, che diventerà presto un collega di lavoro a cui non potrai rinunciare per la cura del tuo B&B.

Tramite il sito web comac.it, che potrai raggiungere tramite il link appena citato, avrai modo di scoprire non solo i vantaggi che potrà offrirti una lavasciuga pavimenti, ma anche una serie di articoli che ti aiuteranno a scegliere nel migliore dei modi i dispositivi professionali per la cura e la pulizia delle tue camere.