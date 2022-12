Gesù bambino scappa nell'opera del Banksy torinese

Torino - Gesù bambino scappa dal Natale. È l'ultima provocazione di Andrea Villa, l'artista torinese che ci ha abituati a stupirci per i manifesti provocatori che periodicamente vengono da lui affissi per la città. Ogni volta, quello che viene definito il Banksy torinese, prende spunto da un evento per lanciare messaggi sociali e politici. Questa volta il protagonista del suo manifesto è Gesù bambino che viene ritratto mentre fugge dal Natale afferrandosi a un palloncino rosso che lo porta via lontano dalle feste. "Con il manifesto "Fuga dal Natale" ho voluto rappresentare un Gesù stanco di doversi sacrificare ogni anno per un'umanità che continua a fare guerre, a essere razzista e a non capire dai suoi errori", scrive Villa nel messaggio che accompagna l'opera.

"Stanco e sfiduciato, Gesù decide di ri-volare in cielo e fregarsene di salvare le anime di tutti. Il quadro a cui mi sono ispirato è l''Adorazione del bambino' di Lorenzo Lotto", conclude Villa. Il manifesto è stato ffisso in Corso San Maurizio all'altezza del civico 40A a Torino.