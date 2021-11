«Gesù è vivo e sta tornando!». Nuovo Messia per le vie della Sicilia VIDEO

Palermo – Il Messia di Gela non è più solo: quest’altro c’è venuto pure dall’estero per convertirci, microfonato e con una traduttrice al seguito imbacuccata come una perpetua. Dev’essere davvero “illuminato” da qualche entità benevola: in mezzora di passeggiata urlante per le vie del centro, è riuscito a non imbattersi neanche in una pattuglia che lo fermasse per chiedergli spiegazioni.

Un esaltato isolato? Macché: sul suo canale Youtube intitolato “Torch of Christ Ministries”, ufficialmente riconosciuto dal social e da cui abbiamo preso le immagini allegate in fondo, il tizio è seguito da ben 392mila iscritti da tutto il mondo. Chissà se ha in mente di fare un tour per l’Isola, come il suo collega gelese.