Gesù non chiama più, Chiesa siciliana senza preti

Ragusa - "Ci avviamo davvero verso una chiesa senza preti e con una sempre maggiore responsabilità dei laici in parrocchia - dice oggi a Repubblica don Silvio Sgrò, rettore del seminario arcivescovile di Palermo che accoglie anche i seminaristi della diocesi di Ragusa - Attualmente abbiamo 30 ragazzi, dieci anni fa erano il doppio". Una crisi vocazionale che avevamo affrontato sul nostro giornale con una inchiesta sulla penuria di monache e suore.

Anche la componente maschile è sorda alla chiamata dall’alto "ma la colpa è anche nostra - aggiunge Sgrò -, la chiesa dovrebbe accompagnare i giovani nella fase del discernimento: prima si entrava in seminario a 18 anni, adesso a 29. Il fatto che arrivino persone più mature non è però un male, la scelta è più consapevole". Sull'Isola ci sono ancora 2.078 sacerdoti diocesani, in gran parte anziani, e 1.732 parrocchie ma la carenza è in prospettiva.

L'ultima relazione della Conferenza episcopale dà solo 171 seminaristi in tutta la regione, 8 ogni 100 preti, 18 su 500mila abitanti: -30% in 10 anni, -60% in 50. Da qui il progressivo coinvolgimento dei fedeli nell’organizzazione della vita della comunità religiosa, nelle attività catechistiche, ricreative o di preghiera. A Piano Zucchi, sulle Madonie, tutta la parrocchia affidata a un gruppo di famiglie laiche: è l’unico caso per ora, ma è una soluzione prevista dallo stesso codice di diritto canonico.