Giada e Ludovica, le 2 Miss ragusane in lizza per la finale nazionale FOTO

Ragusa – Le nomination delle 20 finaliste di Miss Italia 2021 dovevano essere svelate giovedì 2 dicembre ma qualcosa dev’essersi inceppato nel meccanismo del concorso di bellezza: ad oggi, infatti, la giuria non ha ancora svelato i nomi prescelti dalle 175 prefinaliste giunte a Roma da tutta Italia.

Ne approfittiamo per ammirare più da vicino le due giovani ragusane in lizza con altre 15 Miss siciliane, a un passo dal sogno: Giada La Carrubba - 24 anni di Comiso, Miss Rocchetta - ha sfilato con il numero 30; mentre Ludovica Cutuli - 20 anni di Ragusa, Miss Eleganza - con il 4. Eccole nei nuovi scatti appena pubblicati dall’organizzazione per ingannare l’attesa, tratti dall’ultima passerella delle prefinali.