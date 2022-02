Giallo su un giovane avvocato siciliano trovato morto a Verona. FOTO

Verona - Mattia Catanzaro, avvocato 26enne di Sant’Agata di Militello, trovato senza vita a Verona. È giallo sulle cause della morte, di certo si sa che per indagare è intervenuta anche la polizia scientifica nell’appartamento di via Rinaldo Veronesi in cui il professionista abitava.

Ieri mattina un collega era passato a prenderlo, per andare insieme al lavoro. Mattia però non ha risposto né al citofono né al telefono, a quel punto sono stati chiamati i vigili del fuoco che hanno forzato la porta d’ingresso, trovando il giovane privo di vita.

Sono stati sentiti anche alcuni amici che non hanno saputo dare altre notizie su Mattia che dal 2019 si era trasferito in Veneto per lavoro.

Al momento nessuna ipotesi è esclusa, nell’appartamento sono anche intervenuti gli agenti della scientifica per effettuare rilievi utili a stabilire la dinamica e le cause del decesso.