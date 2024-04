Giambona, che fine hanno fatto le nomine dei manager sanità?

Palermo - "Ad oggi non risulta nulla sulla nomina dei direttori generali di Asp e ospedali. Vorremo capire cosa sta succedendo: c'è un cambio di opinione sui nominativi dei commissari? E' stata riscontrata qualche anomalia nella procedurale? Siamo in una fase talmente importante sulle opere infrastrutturali che la sanità non può rimanere precaria, è indispensabile che si mettano alla guida delle figure autorevoli. Se ci sono dei problemi sulla nomina dei direttori generali il presidente della Regione Renato Schifani venga all'Ars a dirlo". Così il deputato del Pd Mario Giambona intervenendo in aula nel pomeriggio.